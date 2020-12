1









La vittoria di ieri sera della Juve al Camp Nou vuol dire primo posto nel girone di Champions. Dettaglio da non sottovalutare, perché i bianconeri si qualificano agli ottavi come testa di serie in vista del sorteggio in programma lunedì. Occhio a non sottovalutare l'avversaria che verrà pescata dalla seconda fascia però, perché anche l'anno scorso il Lione arrivava da lì e ha eliminato la squadra di Maurizio Sarri. La speranza è che stavolta possa finire diversamente, in attesa di capire con chi sarà sorteggiata la Juve. Ecco le possibili avversarie, in attesa delle partite di stasera:



SECONDA FASCIA - Porto e Siviglia sono due possibili rivali della Juventus, già sicure di essere inserite in seconda fascia. Qui, potrebbero finire anche l'Atletico Madrid di Simeone e l'Ajax. Psg-Basaksehir sospesa ieri sera si rigiocherà oggi alle 18.55: con il Manchester United già fuori dai giochi, se i francesi dovessero vincere al secondo posto - e quindi possibile avversaria della Juve - finirebbe il Lipsia. Nel gruppo dell'Inter il rischio si chiama Real Madrid.



PRIMA FASCIA - Grazie al 3-0 del Camp Nou la Juventus si è evitata avversarie decisamente scomode, come Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund, tutte inserite nella prima fascia insieme ai bianconeri e con una tra Psg e Lipsia (in base al risultato di oggi).