La vittoria acciuffata dai bianconeri negli ultimi minuti sul campo dello Zenit, la terza consecutiva in altrettante partite, apre alla formazione di Max Allegri la concreta possibilità di conquistare il primato nel gruppo H. I bianconeri, secondo gli esperti di Stanleybet.it, sono avanti nei pronostici in quota a 1,57 contro il 2,25 del Chelsea, seconda a tre punti di distanza. Nonostante la sconfitta in rimonta subita ad Old Trafford, l’Atalanta mantiene ancora intatta l’opportunità di vincere il gruppo F. I bergamaschi, ora a meno due dalla capolista Manchester United, puntano al passaggio agli ottavi come vincente del girone, proposto a 3,75 mentre vale 1,55 il successo dei Red Devils. Attardato il Villarreal a 6.Punta al colpo grosso anche l’Inter, rinfrancata dal successo interno contro lo Sheriff, il primo nella competizione. I nerazzurri, attualmente terzi in quota a 4,50, devono superare il Real Madrid, favorito per i bookie a 1,28. Serve un miracolo al Milan, fermo a zero punti dopo le prime tre partite. Un ribaltone rossonero vale 100 volte la posta contro l’1,07 del Liverpool, primo a punteggio pieno, e il 9 dell’Atletico Madrid.