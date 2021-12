La Juventus ha superato il Gruppo H di Champions League come prima classificata solo per "fortuna" o anche per tanti meriti propri? Questo dibattito è sorto dopo la doppia partita di mercoledì sera, cioè quella dell'Allianz Stadium che ha visto la Juve battere il Malmö e quella di San Pietroburgo che ha visto lo Zenit fermare sul pari, a gran sorpresa, il Chelsea.