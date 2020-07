'Sarebbe guerra civile'. Si scherza, chiaramente, perché l'ultimo gioco del destino di Juve e Napoli è davvero un tiro mancino. Dopo la finale di Coppa Italia e tutti gli strascichi avuti e soltanto mascherati dalla ripartenza in campionato, le due squadre si potrebbero ritrovare in un'eventuale semifinale di Champions League. Chiaro, anche qui: la Juve dovrebbe superare innanzitutto il Lione, quindi uno tra Real Madrid e Manchester City. Per il Napoli ancor più complicata: ribaltare il Barcellona dopo il pari del San Paolo, poi probabilmente il Bayern Monaco di Flick. Insomma, c'è tanto da pedalare. Ma sognare, come fanno i tifosi qui in basso, costa davvero poco.