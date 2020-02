Maurizio Sarri e la Juventus si giocano l'accesso ai quarti di finale di Champions League nel ritorno degli ottavi in programma martedì 17 marzo alle ore 21 contro il Lione che ha portato a casa la partita di andata grazie alla rete di Tousart nel primo tempo. Con lo stesso risultato dell'andata al termine dei 90 minuti si va ai tempi supplementari. La Juve ha quindi bisogno di una vittoria con due gol di scarto per passare il turno nei minuti regolamentari. Se il Lione segna una rete la Juve si qualifica con il 3-1 e così via. Servono due gol di scarto per passare il turno.