Dopo cinque mesi, torna la Champions League su Mediaset. Domani, venerdì 7 agosto, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro il match di ritorno degli ottavi di finale “Juventus-Lione”. In diretta dall’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena la super sfida tra i bianconeri, freschi campioni d’Italia e i francesi che all’andata si sono imposti per 1-0. Se la Juventus dovesse riuscire a ribaltare il risultato e a qualificarsi, nei quarti di finale sfiderà la vincente tra Manchester City e Real Madrid.



La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi con Massimo Paganin, che racconteranno l’attesa della città per “Barcellona-Napoli” a poche ore dal match che sarà trasmesso sabato 8 agosto da Canale 5.