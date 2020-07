La Juventus chiuderà il campionato sabato sera contro la Roma, ma la testa è già proiettata alla Champions League e al ritorno degli ottavi di finale contro il Lione di Rudi Garcia. Si riparte dall'1-0 per i francesi, la squadra di Sarri dovrà ribaltare il risultato per poi volare alle Final Eight di Lisbona. Juve-Lione è in programma il 7 agosto alle 21, la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 così come Barcellona-Napoli, che si giocherà il giorno dopo e si potrà vedere sempre su Canale 5.