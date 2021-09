La Juventus torna in campo per preparare la sfida di Champions League contro il ​Malmö. Domani sera di nuovo in scena a caccia della prima vittoria stagionale, per partire con il piede giusto almeno in Europa. Questo il programma della vigilia per i bianconeri:

Ore 11.15 – Allenamento (primi 15 minuti aperti ai media dalle 11.15 alle 11.30) presso JTC Continassa

Ore 19.00 – Conferenza stampa con allenatore e un giocatore presso Malmo New Stadium



13.10 - Sarà Bonucci a parlare in conferenza con Max Allegri alle 19.



13.00 - CHIESA IN DUBBIO per la Champions! La situazione QUI



12.15 - Dirigenza presente all'allenamento di oggi. Max Allegri è rimasto a colloquio per una decina di minuti a bordocampo con Nedved, Cherubini e Arrivabene. Mancava solo Agnelli, in sede come di consueto.







11.25 - Squadra divisa in due gruppi di lavoro: i titolari di Napoli da una parte, chi è subentrato o non ha giocato dall'altra.



11.20 - Arrivato Chiesa con qualche minuto di ritardo rispetto al gruppo: comincia a parte la seduta di allenamento.