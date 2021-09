Mercoledì, partita complicatissima per la Juve, che ospita il Chelsea dopo un avvio di campionato a dir poco sofferto. Il successo nell'esordio Champions contro il Malmoe non sembra pesare sul pronostico, tutto a favore degli uomini di Thomas Tuchel, dati a 1,92, mentre l'«1» bianconero moltiplica per 4 volte la posta giocata. Leggermente più bassa la quota del pari, a 3,45. Anche allo Stadium prevale l'Under, che si gioca a 1,70, contro l'Over in quota a 2,03. Grande equilibrio invece per il Goal, a 1,89 contro il No Goal a 1,82.