Appesa al gol di Chiesa dell'andata, che nel finale ha reso decisamente meno dura la sconfitta, la Juventus ospita domani in Champions il Porto da doppia favorita: sia del singolo match, sia nel testa a testa per la qualificazione ai quarti di finale. Le quote Stanleybet.it danno a 1,45 la vittoria bianconera al termine dei tempi regolamentari. Il 2-1 maturato a Porto rende il pareggio al 90', a 4,60, propizio agli ospiti. Un'altra vittoria degli uomini di Conceiçao vale 6,60. Sbilanciate verso la Juventus anche le quote qualificazione: il passaggio dei campioni d'Italia è a 1,56, il Porto si gioca a 2,28.



La vittoria di misura basterà a Pirlo soltanto se si tratterà di un 1-0, che per l'occasione è a 6,60, stessa quota del 2-0. Il 2-1 che manderebbe le squadre ai supplementari vale 8 volte la scommessa. Due i precedenti fra le due squadre a Torino: il 14 marzo 2017 la Juventus ebbe la meglio per 1-0, con rete su rigore di Dybala. Il 23 ottobre 2001, altra vittoria bianconera per 3-1, risultato che domani pagherebbe 12 volte la posta.