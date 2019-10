La prima vittoria in Champions League convince i bookmaker e conferma la Juventus in cima alle preferenze del gruppo D. Dopo il 3-0 sul Bayer Leverkusen i bianconeri volano nelle scommesse sul primo posto nel girone, ora offerto a 1,45 su Snai. L’Atletico Madrid, che pure ha trovato il primo successo contro il Lokomotiv Mosca, rimane la seconda scelta a 2,75, con tedeschi e russi che, come riporta Agiponews, chiudono lontanissimi a 33 volte la posta.