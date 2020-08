Il countdown per la ripresa della Champions League sta per scadere, venerdì sera la Juve tornerà in campo nel ritorno dell'ottavo contro il Lione con l'obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell'andata. Intanto i bookmakers hanno svelato le quote della vincente del torneo: la squadra di Sarri è a 12.00, stessa probabilità dell'Atalanta di conquistare la coppa. Se le due italiane stanno sullo stesso piano, le grandi favorite per vincere la competizione sono Bayern Monaco e Manchester City, quotate a 4.00. A 6.00 c'è il Psg e il Barcellona si può giocare a 8.00. Più indietro, Atletico Madrid (10.00), Lipsia (18.00). Il Real Madrid è quotato addirittura a 28.00 e il Napoli a 60.00.