Dopo l’esordio vincente di Malmoe per la Juventus di Massimiliano Allegri arriva il primo test probante di questa Champions League. All’Allianz Stadium arrivano i campioni d’Europa del Chelsea, appaiati ai bianconeri in vetta al girone H.Visto l’assenza del duo Dybala-Morata, fuori per infortunio, le speranze juventine sono affidate ad un tris di azzurri. Secondo gli esperti Snai i favoriti per entrare nel tabellino dei marcatori sono Moise Kean e Federico Chiesa, entrambi, come riporta Agipronews, in quota a 3. Sale a 4 una possibile rete di Federico Bernardeschi, ancora alla ricerca della prima soddisfazione personale in questa stagione.In casa Blues il pericolo numero uno si chiama Romelu Lukaku. L’attaccante ex Inter, in rete su rigore nell’ultimo precedente allo Stadium, è il favorito secondo i bookie con un suo gol contro la Vecchia Signora che vale 2,25 volte la posta. Occhio anche allo specialista dagli undici metri, l’azzurro Jorginho, finora mai in rete in carriera contro la Juve, proposto a 5.