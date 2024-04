Juventus, quanto manca per la Champions

Per quanto il derby abbia sempre un significato speciale, la missione è quella di vincere a prescindere dall'avversario. Massimiliano, in sostanza, non si mette a stilare tabelle di sorta per l'obiettivo della qualificazione in, consapevole che la suaha già perso per strada troppi punti di recente, soprattutto contro squadre che apparivano sicuramente alla portata. Questo sulla carta, perché poi si è visto che sul campo non c'è mai niente di davvero scontato, tanto più quando gli equilibri sono fragili e la linea di galleggiamento tra vittoria e sconfitta è molto sottile sul pelo dell'acqua.In questo senso, come riflette Tuttosport, non hanno aiutato quelle goleade di gennaio tra campionato e Coppa Italia, contro avversari rimaneggiati e in difficoltà, che hanno finito per alterare verso l'alto la percezione della Juve, tanto nel gruppo quanto nell'ambiente circostante. Dopodichè, è anche vero che nelle settimane "di magra" successive alla sconfitta contro l'Inter i bianconeri non hanno mai "sbracato", ma hanno sempre perso o pareggiato partite "sul filo", un po' come accadeva quando vinceva. Adesso, quindi, basta calcoli: per assicurarsi di raggiungere l'obiettivo, la Juve deve mettersi nell'ottica di battere chiunque, già a partire da sabato, per accumulare quanto prima gli- secondo la proiezione di Allegri, probabilmente corretta - che ancora mancano.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.