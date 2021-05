Esattamente 25 anni fa la Juventus vinceva all'Olimpico di Roma la sua seconda e ultima Champions League, battendo in finale l'Ajax ai calci di rigore. Un ricordo fantastico per i colori juventini, come testimoniato anche da Alessandro Del Piero, che in quegli anni godeva di uno stato di forma stellare e stupì il mondo con le sue prestazioni.

Questo il ricordo su Instagram di quella Champions da parte di Del Piero: