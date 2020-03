Dopo aver sospeso tutte le competizioni, la Uefa sta studiano in che modo si può ripartire quando terminerà l'allarme Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. A Nyon si lavora alla ricerca della soluzione migliore, che secondo il Daily Mail può essere turni a gara unica in campo neutro dai quarti in poi sia per quanto riguarda la Champions che l'Europa League. L'obiettivo è quello di arrivare a giocare le finali a Istanbul (Champions) e Gdansk (Europa League). Dopo aver perso 0-1 la gara d'andata degli ottavi contro il Lione, la Juve è in attesa di capire il proprio destino europeo.