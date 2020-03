Il coronavirus è un'emergenza ormai globale, così anche nel resto degli stati si stanno interrogando sulle misure da prendere in campo sportivo. E anche in Spagna, quindi, con la Champions League che vedrà il Barcellona ospitare il Napoli, si sta pensando di giocare con il Camp Nou sigillato. Secondo Marca, l'ipotesi resta aperta, con i prossimi giorni che saranno decisivi. Una soluzione che, indirettamente, riguarda anche la Juventus: qualora passasse il turno con il Lione - ormai si sa come sarà lo Stadium per il ritorno - potrebbe nuovamente a trovarsi in situazioni di porte chiuse anche in Champions, e non solo in Serie A.