Nuova Champions: tutti i numeri

Laè avvisata: qualificarsi non basta più. Per far sorridere il bilancio, ora, bisogna anche competere per provare a vincere. Come scrive Il Corriere dello Sport, numeri alla mano nella nuovasi giocheranno 189 match e non più 125, con la media per squadre che passerà da 7,8 a 11,8. Al tempo stesso, però, tra diritti tv, premi legati ai successi, ricavi commerciali e bonus per i passaggi del turno, ogni partita non varrà più in media 8 milioni di euro ma 6, con un decremento dunque del 28,6%. Più giochi e più guadagni, in poche parole, ma se giochi poco rischi di fare un giretto per l'Europa e tornare a casa con meno soldi di prima.Nel concreto, se è vero che il nuovo torneo varrà 626 milioni in più rispetto a quello attuale, cresceranno infatti anche le spese operative della UEFA, che per far funzionare la macchina tratterrà per se stessa 387 milioni anzichè 323 come oggi, oltre a 231 milioni (41 in più) di montepremi. Per quanto riguarda i club, insomma, la ricchezza senza limiti sbandierata dalla Confederazione europea rischia di trasformarsi in pura illusione, almeno per chi non dovesse farsi strada nel torneo. "E se il progetto di- si chiede allora il quotidiano - si trasformasse in un assist per i sostenitori della, che non riconoscono più alla UEFA il ruolo di mediatore e di garante del benessere collettivo?".