Un nuovo contrattacco. La Rai torna davanti al giudice di Milano per tentare di recuperare i diritti sulla Champions League in chiaro. Come scrive Repubblica, l'accordo con Sky Italia ha permesso alla Rai di trasmettere in chiaro 16 partite dell'edizione dell'anno scorso, ma quando poi la televisione di Stato ha esercitato l'opzione per le partite di quest'anno e del prossimo, Sky le ha negato i diritti di messa in onda e, per di più, li ha venduti a Mediaset (per due anni).



Così la Rai si è rivolta al giudice di Milano il 5 aprile scorso, aggrappandosi all'articolo 700 del Codice di procedura civile, che permette a un'azienda di denunciare un danno ("imminente e irreparabile") a causa del comportamento di un'altra azienda. Il giudice di Milano - che ha esaminato questo primo ricorso cautelare della Rai - lo ha respinto. Adesso la Rai ci riprova e presenta appello. Nel nuovo ricorso - scrive il giornale -, il pool di legali della Rai punta l'indice sull'accordo tra Sky e Mediaset che assegna al gruppo Berlusconi le partite in chiaro della Champions per i prossimi due anni. Proprio questo accordo - concluso da tempo e annunciato a inizio luglio - sarebbe la prova di un danno imminente e irreparabile di Sky alla Rai.