Ore 18.55, tutti incollati davanti al televisore. La Juventus affronterà la sua prima partita della fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev, una trasferta ostica sotto diversi punti di vista. Sarà la partita del debuttante Pirlo conto il maestro Lucescu, che affronterà senza la stella più luccicante della rosa bianconera, Cristiano Ronaldo. A proposito di stelle, ne vedremo tante nel cammino Europeo, a partire da quelle italiane. La Lazio con il suo Immobile, l’Inter con Lukaku e l’Atalanta con Zapata, anche se buona parte del palcoscenico se la prenderanno i campioni in carica del Bayern Monaco, i fuoriclasse del Psg Neymar e Mbappè, senza dimenticare Messi, Salah, Manè, De Bruyne e chi più ne ha, più ne metta. Nessuna stella italiana, però, rientra nella top 10 dei giocatori che valgono di più in questa Champions League, dove Lukaku è il primo ‘italiano’ e Ronaldo è addirittura fuori dalla top 50 (dati Transfermarkt).



Sfoglia o scorri la gallery per vedere la classifica