La Juventus osserva da lontano i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, purtroppo. Mangiandosi le mani per quell'eliminazione agli ottavi contro il Porto e ripensando a ciò che sarebbe potuto essere. Bianconeri fuori, così come Inter e Atalanta. Nell'Europa che conta non c'è neanche un'italiana e, in generale, l'unica squadra della Serie A ancora in Europa è la Roma. Chissà come sarebbe andata ai bianconeri se fossero andati avanti in Champions: la squadra di Conceiçao, che ha fatto fuori Ronaldo e compagni, ha pescato il Chelsea di Tuchel. In caso di qualificazione contro i Blues, poi, sfideranno una tra Real Madrid e Liverpool.



Ecco tutti i sorteggi dei quarti di finale di Champions League

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Monaco-Psg

Real Madrid-Liverpool