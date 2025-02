Champions, il Milan eliminato dal Feyenoord: espulso Theo Hernandez

AFP via Getty Images

Milan eliminato dalla Champions League

Ilè fuori dalla. Dopo la sconfitta per 1 a 0 subita in Olanda con il goal di Igor Paixao nei primissimi minuti di gara, questa sera la squadra di Sergio Conceicao non è riuscita ad andare oltre l'1-1 nella sfida di ritorno contro il: a San Siro non è bastata la rete al 1' di gioco di Santiago Gimenez, grande ex di serata, perché al 73' gli ospiti hanno trovato il pareggio con Julian Carranza, tornando dunque in vantaggio nei due confronti.A condizionare la gara, almeno nella seconda parte, anche l'espulsione diper doppio giallo: il secondo è arrivato al 51' per simulazione in area di rigore, dove il francese è caduto a seguito di un presunto contatto con un avversario. Si ferma ai Playoff, dunque, il cammino europeo dei rossoneri, che hanno raggiunto questa fase del torneo in una posizione di maggior vantaggio rispetto allagrazie al 13° posto ottenuto nel girone, garantendosi la possibilità di disputare la seconda delle due partite in casa. Il fattore campo non è servito.

Con l'Inter già qualificata agli ottavi, le speranze europee delle squadre italiane sono ora riposte anche nell', che scenderà in campo alle 21.00 contro il Brugge, a Bergamo, con l'obbligo di rimontare l'1-2 dell'andata, e poi nella, attesa invece dallo scontro decisivo con il PSV Eindhoven in Olanda nella serata di domani