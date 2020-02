Il Lione si prepara alla sfida contro la Juventus in Champions League con una vittoria in campionato che porta gli uomini di Garcia al sesto posto in classifica in Ligue 1. Nel match giocato sabato in casa del Metz il club transalpino ha vinto per 2-0 con reti, tra l'altro, di due obiettivi bianconeri come Moussa Dembele (attaccante) e il centrocampista Aouar che i bianconeri hanno "spiato" diverse volte nel corso degli ultimi mesi. La squadra di Sarri spera di imitare i prossimi avversari europei vincendo in casa della Spal. Dopo il triplice fischio a Ferrara, poi, si inizierà a pensare alla Champions.