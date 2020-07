Mentre la Juventus lotta per lo scudetto con l'obiettivo di chiudere il campionato, il Lione si prepara al ritorno degli ottavi di Champions giocando solo amichevoli perché la Ligue 1 si è conclusa in anticipo causa Covid. Nel frattempo la squadra dell'ex romanista Rudi Garcia continua a perdere pezzi. Dopo aver già chiuso per le cessioni di Terrier al Rennes e Gouiri al Nizza, è ufficiale anche quella dial Salisburgo, per circa 4,5 milioni di euro.