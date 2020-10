Cambio di programma per la sfida di Champions tra il Ferencvaros e la Juventus. Gli ungheresi, infatti, hanno annunciato che le gare contro i bianconeri e con il Barcellona le giocheranno alla Puskas Arena di Budapest, e non alla Groupama Arena, dove di solito giocano tutte le altre partite. A confermarlo è lo stesso Ferencvaros attraverso un tweet: "Le partite di Champions League contro Juventus e Barcellona si giocheranno alla Puskas Arena".



Cligga sulla gallery per vedere la Puskas Arena