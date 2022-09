La Juve viene da due sconfitte consecutive nelle ultime due gare di Champions League disputate, compresa anche quella contro il Villarreal della passata stagione. Nel caso in cui Madama dovesse incappare in un'altra sconfitta però, raggiungerebbe un primato negativo mai avvenuto fino ad ora. I bianconeri non hanno infatti mai perso tre partite consecutive nella massima competizione europea per le squadre di club.