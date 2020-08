Quando gioca in casa, in Champions League, nella fase a eliminazione diretta, Cristiano Ronaldo è devastante. Non che di solito non lo sia, ma in queste occasioni l'attaccante portoghese, secondo quanto riportato da Opta, ha segnato 18 reti nelle ultime 12 partite; con tanto di quattro triplette delle quali una con la Juve nel ritorno degli ottavi dell'anno scorso contro l'Atletico Madrid. Ecco perché Sarri ha voluto tenerlo a riposo contro la Roma per averlo al massimo della condizione nella sfida di venerdì contro il Lione: Ronaldo sarà l'osservato principale, il giocatore che avrà il compito di caricarsi tutta la Juve sulle spalle.