Ci siamo: è arrivato il momento di scoprire i calendari di Champions League. E s'inizia con una sfida da brividi,: si aprirà immediatamente con questo big match, che può dare lustro, spinta, ma anche la consapevolezza di ciò che i bianconeri potranno aspettarsi da questo incontro di Champions League.Si inizia dunque il 6 settembre alle ore 21, poi la Juve avrà due partite in casa contro Benfica e Maccabi Haifa. Le partite decisive, insomma, saranno entrambe in trasferta: la quarta sarà in Israele, la quinta sarà a Lisbona. Si chiude con il Psg in casa, quando i giochi potranno essere determinanti. E no, non è stato certamente un buon calendario...