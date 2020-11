Philippe Coutinho ha messo la Juventus nel mirino. Il brasiliano del Barcellona sta recuperando per tornare a disposizione di Ronald Koeman in vista della gara dell'8 dicembre al Camp Nou contro la squadra di Andrea Pirlo. Coutinho si era infortunato tre settimane fa durante il Clasico, ma ora sta lavorando a testa bassa per esserci nelle prossime partite più importanti contro Atletico Madrid e Juventus. Nei prossimi giorni verrà tenuto sotto osservazione aspettando l'ok dello staff medico per rientrare in gruppo.