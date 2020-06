La Juventus ha ripreso il campionato, ma un occhio è già verso agosto, quando cominceranno le ultime fasi della Champions League. Con la possibilità di ribaltare il risultato dell'andata contro il Lione (1 a 0 per i francesi), i bianconeri sognano di entrare nelle 8 che prenderanno parte al mini-torneo di Lisbona. Gli appuntamenti sono fissati quindi per il 7/8 agosto per il ritorno con il Lione e poi dal 12 per le Final 8. Prima però, il 10 luglio a Nyon, la Uefa ha comunicato che eseguirà i sorteggi per capire gli accoppiamenti della fase finale, sia di Champions sia di Europa League.



Ecco il calendario per la Champions:

10 Luglio: sorteggio quarti e semifinali

Ottavi: 7/8 agosto 2020: sede da confermare;

Quarti e semifinali – Lisbona: Sfide in gara singola il 12/13/14/15 agosto (quarti) e 18/19 agosto 2020 (semifinali).

Finale – Lisbona il 23 agosto 2020.