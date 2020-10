In Champions League, Barcellona e Juventus si sono sfidate sempre ai quarti di finale, tranne nel 2017, quando si incontrarono ai gironi (vittoria per 3-0 dei blaugrana al Camp Nou, 0-0 a Torino): è successo nel 2016, quando lo 0-0 finale sancì il passaggio del turno dei bianconeri; stesso epilogo nella stagione 2002-2003, quando i bianconeri superarono i blaugrana ai supplementari grazie alla rete di Zalayeta al 114′, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1 (gol di Nedvěd e Xavi); la prima sfida ci fu nel 1986: quarti d’andata nella città catalana terminarono 1-0 per i padroni di casa, con la marcatura di Julio Alberto. Le due squadre si affrontarono anche in Coppa delle Coppe nella stagione 1990-1991: la semifinale d’andata al Camp Nou terminò 3-1, con doppietta di Stoichkov e reti di Goikoetxea e Casiraghi. Il precedente più celebre, anche se disputato in campo neutro, è certamente la finale di Champions League del 2015: i blaugrana si imposero con 3 gol a 1. Tre gol di Messi e zero di CR7 nei precedenti tra i due.