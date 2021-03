Questione di stile, si dice a volte quando si parla della Juventus. Quello che ad esempio ha mostrato il club bianconero in questa difficile serata, quando su Twitteral fischio finale della partita dell'Allianz Stadium, vinta 3-2 dai bianconeri ai supplementari ma insufficiente a ribaltare il ko per 2-1 patito all'andata in Portogallo. Una sconfitta che fa male.