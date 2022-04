Partita incredibile all'Etihad Stadium, dove questa sera è andata in scena la semifinale di andata di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Gol e spettacolo in Inghilterra, dove i padroni di casa hanno battuto i blancos per 4 a 3 al termine di una gara dalle mille emozioni. Ad aprire le marcature al secondo minuto di gioco Kevin De Bruyne, con Gabriel Jesus che ha poi firmato il raddoppio all'11'. Ospiti di nuovo in partita al 33' con il solito Karim Benzema, mentre al 53' è arrivata la rete del 3-1 di Phil Foden che tuttavia non ha scoraggiato la squadra di Carlo Ancelotti, di nuovo a segno al 55' con Vinicius Junior. E non era ancora finita, perchè al 74' è stata la volta di Bernardo Silva e all'82' ancora di Karim The Dream, che ha realizzato un rigore con tanto di "scavetto". La qualificazione alla finale, insomma, è più che mai aperta, si deciderà tutto in Spagna, al Bernabeu, mercoledì 4 maggio.