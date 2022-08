La seconda giornata di campionato è appena terminata, ma questa settimana traccerà anche il percorso della Juventus in Champions League.. Chi può pescare? In prima ci saranno il Real Madrid, il Manchester City, il Bayern Monaco, il Psg, tutte corrazzate che hanno vinto campionati o proprio la Champions. Stessa fascia anche per l’Eintracht Francoforte, il Porto e l’Ajax, più abbordabili.In terza e quarta fascia, invece, attenzione particolare a Borussia Dortmund e Marsiglia. Obiettivo: evitare un girone di ferro. Si partirà martedì e mercoledì 6-7 settembre, mentre il girone si concluderà già l’1 e il 2 novembre.