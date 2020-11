Carlo Pinsoglio è un classico uomo spogliatoio. Sul campo, in quanto terzo portiere, non si vede quasi mai, ma per il gruppo riveste grande importanza. Anche su Instagram non fa mai mancare il suo supporto alla causa della Juventus, club grazie al quale può vantare un palmarès invidiabile. Dopo il 4-1 rifilato a domicilio al Ferencvaros, Pinsoglio ha pubblicato tre foto: una di lui nel tunnel, una in panchina, una dei compagni che esultano. E il messaggio "Questa è la strada giusta!" seguito dal suo consueto hashtag #DaiUnPoEh.