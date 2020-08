Il Lione è stato sconfitto dal PSG in finale di Coppa di Lega ai calci di rigore. Al termine del match il tecnico del Lione Rudi Garcia ha avvertito i suoi, ma pure la Juventus: "Dovremo giocare meglio offensivamente per segnare, ma abbiamo una buona base su cui lavorare. È stata la nostra prima vera gara, abbiamo sofferto molto fisicamente e il recupero sarà un elemento importante. Dovremo lavorarci su. Il nostro obiettivo, in Champions, sono i quarti di finale".