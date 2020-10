Gianluca Frabotta è stato il sorprendente terzino sinistro designato da Andrea Pirlo in questo inizio di stagione. Ma dopo il pareggio per 1-1 della Juventus a Crotone, è apparso chiaro come ci sia bisogno anche di iniettare esperienza, oltre che gioventù, nell'undici titolare. Di questo avviso sono anche i quotidiani sportivi in edicola oggi, che nello spiegare le scelte dell'allenatore in vista del debutto stagionale in Champions League (domani alle 18.55 a Kiev contro la Dinamo) indicano come titolari sulla corsia mancina o Federico Bernardeschi o Juan Cuadrado.