Nuova Champions League: il pensiero di Allegri

Nuova Champions League: come funziona

Niente più "fase a gironi" con 32 squadre ma una fase di campionato a 36 club coinvolti

Tutte le squadre affronteranno 8 avversarie diverse, ciascuna delle quali estratta dai quattro vasi che formano il campionato. Previste otto partite in totale: quattro in casa e quattro in trasferta

Chi si posizionerà nelle prime otto della fase precedente accederà direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Quelle tra la nona e la ventiquattresima invece si sfideranno una contro l'altra in un round di playoff eliminatori

Coloro che si posizioneranno dalla venticinquesima all'ultima posizione (la trentaseiesima) saranno eliminate da tutte le competizioni UEFA

Il tennis ancora nei discorsi di Massimiliano Allegri. Dopo aver tirato in ballo il giovane campione Yannik Sinner in una conferenza pre partita, risalente a un paio di mesi fa e subito diventata virale, nei giorni scorsi il tecnico livornese è tornato a citare lo sport con la racchetta, questa volta nella sua intervista a The Athletic. Al centro del suo ragionamento la riforma della Champions League che entrerà in vigore dalla prossima annata, per una competizione "nuova" che dovrebbe includere tra le squadre protagoniste anche la Juventus. "È normale che così sarà difficile vincere...", il pensiero dell'attuale allenatore bianconero. "Quasi impossibile perché una sarà tra le prime otto e sarà difficile per una di loro non arrivare in finale. Stanno facendo questo (il 'modello svizzero') per garantire che le prime otto arrivino in finale, credo, perché vogliono che sia uno spettacolo". Ma come sarà davvero la nuova Champions League? Ecco le principali novità: Alla luce di tutto ciò, avrà ragione Massimiliano Allegri?