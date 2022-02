Secondo il quotidiano The Independent, la scelta dello spostamento della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi è stata determinata dalla mancanza di alternative. Il timore di alcuni Paesi sarebbe derivato dalla possibili ripercussioni e pressioni dalla Russia a riguardo, dopo la crisi aperta dall'invasione dell'Ucraina. La partita si giocherà come inizialmente previsto sabato 28 maggio alle 21.00. Stabilito anche, nella riunione odierna del Comitato Esecutivo, che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano nelle competizioni UEFA dovranno disputare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso.