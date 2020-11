Secondo posto in classifica a 3 punti dal Barcellona capolista a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Questa la situazione della Juventus nel gruppo G della Champions League: i bianconeri stasera alle 21 scendono in campo alla Puskas Arena di Budapest per affrontare la propria terza gara di questa Champions, contro il Ferencvaros di mister Rebrov (ed ex squadra di Davide Lanzafame). La Juve proviene dalla vittoria con la Dinamo Kiev e la sconfitta col Barça. Ma questa sera c'è un CR7 in più...

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Somalia, Kharatin, Siger; Zubkov, Isael, Nguen. All. Rebrov

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

Qui di seguito la cronaca in diretta di Ferencvaros-Juventus: