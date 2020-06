Secondo quanto riportato dalla Bild, la prossima fase finale della Champions League potrebbe disputarsi a Lisbona, dopo che Istanbul è stata ormai scartata dopo l'obbligo di disputare la manifestazione a porte chiuse. Così, ecco che il Portogallo sarebbe la nuova meta designata, con la Juventus che sorride: per Cristiano Ronaldo sarebbe l'occasione di puntare all'ennesimo successo tra le mura di casa. Eppure, per i bianconeri ci sarà prima da superare il Lione, dopo l'1 a 0 patito all'andata in Francia. Appuntamento, quindi, con il ritorno, nella speranza di essere a Lisbona quando sarà l'occasione.