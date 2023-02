Fare punti. Più punti possibile. Più di tutti gli altri. Lavuole recuperare il tempo perduto (per la sentenza) e tornare a macinare risultati. Anche per arrivare in? La matematica non è un'opinione, ma l'opinione è che risulti molto complicato tornare incon questo -15 sulle spalle. Come racconta Tuttosport, per qualificarsi alla principale coppa europea, la Juve deve vincere praticamente sempre.per raggiungere la salvezza, con una media degli ultimi cinque campionati, alla Juve ne basterebbero 14 ma potrebbero essere sufficienti anche 10 punti (se non dovessero arrivare altri punti di penalizzazione). Ecco, la partita si gioca tutta lì: ci sarà un nuovo accanimento? Se sì, quanto duro?