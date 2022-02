Nella serata di mercoledì un altro debuttante in Champions League non ha perso tempo e ha fatto gol al primo pallone toccato. Si tratta di Anthony Elanga, giovane attaccante svedese classe 2002 del Manchester United, autore del pareggio dei Red Devils contro l'Atletico Madrid cinque minuti dopo il suo ingresso. Un debutto magico, proprio come Vlahovic: un altro giovane si prende la scena in Europa.