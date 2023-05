Il lungo percorso in Europa League, partito dai sedicesimi di finale, per la Juve è terminato nella notte di Siviglia, ad un passo dalla finale. Ma quanto ha incassato il club tra Champions League ed Europa League nella stagione 2022/2023? Ne parla Calcio e Finanza secondo cui in totale i ricavi sono stati di 63 milioni di euro. La maggior parte, ovvero 53 di questi, sono arrivati grazie alla Champions, mentre solo 10 dall'Europa League. Cifre comunque inferiori a quelle guadagnate da Napoli, Milan e soprattutto Inter.