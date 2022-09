La sconfitta contro il Benfica ha gettato ulteriore benzina sul fuoco in un'ambiente che sembra destinato ad esplodere da qui a poco. I 0 punti in classifica nel girone sono infatti la dimostrazione del fatto di quanto sia in un momento di estrema difficoltà la Juventus, dato che mai nella sua storia aveva iniziato con due sconfitte in altrettante gare in questa competizione. Tutto questo, non solo ha generato sconforto ma ha anche fatto perdere delle entrate al club della Continassa che, dopo due turni rischia di perdere potenzialmente circa 5,6 milioni di euro.- Cifra che però potrebbe arrivare drasticamente a. Fino a questo momento infatti, i bianconeri hanno portato a casa 15,64 milioni solo per la partecipazione alla fase a gironi, 33 milioni per il ranking storico, 2 per il market pool e 2,73 per la seconda parte del market pool. Se però prendiamo in considerazione i primi 180 minuti, i bianconeri avrebbero perso iche, moltiplicati per due fanno appunto 5,6 milioni. A queste cifre bisogna poi aggiungere iche, diventano successivamente, fino ad arrivare aiche si aggiudicano le due