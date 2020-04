L'UEFA ha deciso da tempo, Coronavirus permettendo, le varie alternative per concludere le relative coppe europee, ma sono ancora molti anche i campionati da concludere. Secondo quanto riportato dalll’ANSA, e quanto raccolto dalla stampa iberica, UEFA e la ECA avrebbero preparato un piano per concludere la Champions League ad agosto. L'idea? Una località neutra, per la sicurezza, attuando una Final Eight della Champions League con le partite in gara secca fino alla finale. Così facendo, sarebbero molto più facili i controlli sanitari e le misure di sicurezza. Una opzione valida per chiudere le coppe.