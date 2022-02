Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Juve, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sulla nuova regola relativa ai gol in trasferta per le competizioni europee. Ecco il suo commento: "Non cambia l'approccio, ci sono pro e contro, dipende dal punto di vista da cui si guarda la questione. Prima perdevi 2-1 in trasferta, ti bastava l'1-0 in casa, ci sono pro e contro. Giochiamo domani sera, facciamo una bella prestazione, e sono convinto che la faranno, soprattutto fare risultato. Poi dopo bisogna passare quei 20 giorni tra Champions e campionato, semifinali di Coppa, poi vedremo di ottenere la qualificazione al ritorno".