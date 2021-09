Juventus e Atalanta, dopo le sconfitte in Serie A, si tuffano nell’avventura della Champions League in cerca di riscatto.I bianconeri, impegnati nella trasferta contro il Malmoe e ancora a secco di vittorie in questa stagione, sfidano gli svedesi in un remake della stagione 2014-15. A guidare l’attacco ci sarà Pauloche punta ad interrompere il digiuno. Per gli esperti di Stanleybet.it, una rete del 10 argentino vale 1,95 volte la posta, stessa quota riservata ad Alvaro Morata, a segno nell’ultimo match al “Maradona” di Napoli. Si trova invece in quota a 2,20 lo squillo di Federico Chiesa, protagonista con due gol dell’ultima notte europea della Juventus contro il Porto. Una nuova doppietta dell’esterno azzurro si gioca a 7.