Tra due anni l’Italia sarà il palcoscenico di un importante evento calcistico europeo delle donne. Come riporta Ansa, il Comitato esecutivo Uefa, oggi riunito a Nyon, ha assegnato a Torino la finale di Champions League donne del 2022. Una notizia che scalderà sicuramente l’animo della Juventus Women, che in questa edizione era stata eliminata a settembre dal Barcellona nei sedicesimi di finale del torneo. Le ragazze di Rita Guarino, attualmente prime in classifica in campionato a +9 dalla seconda, avranno tutto il tempo per prepararsi al meglio per arrivare a disputarsi una finale prestigiosa, davanti al proprio pubblico di casa.