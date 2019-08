La Juventus scoprirà il proprio destino nei gironi di Champions League con il sorteggio di domani a Montecarlo, a partire dalle ore 18. Dove vederlo? Alle ore 17.45 partirà il collegamento su Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football, e a seguire il sorteggio sarà visibile anche su Eurosport, in onda anche tra i canali di Dazn, e in chiaro su Italia 1. L'evento sarà disponibile anche in streaming, sulle piattaforme Sky Go, Eurosport Player e Mediaset Play, oltre che in diretta sul sito Uefa.com. Per i commenti e le analisi seguenti, invece, trovate tutto su ilBiancoNero.com.